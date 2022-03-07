Filistin asıllı ABD’li Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada’da “Şair Mustafa” adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed’in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı. 25 yaşındaki Hadid, paylaşımında, “Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı’nın istilâlarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin’deki toplama kamplarıyla?” dizelerine yer verdi. Hadid, “Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir.” ifadesini kullanırken, Ukrayna halkı için de destek çağrısı yaptı. Bu arada, İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett de, Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle "çifte standart"la suçladı. AA

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