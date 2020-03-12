Çıktığı yer normale dönüyor

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin’de hayat normale dönüyor.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin’in Vuhan şehrinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Çin lideri Şi Cinping’in Vuhan ziyaretinden sonra yapılan açıklamada, başta kamu hizmetleri ve sağlık alanında olmak üzere bazı şirketlerin yeniden çalışmaya başlaması yönünde karar alındığı belirtildi. Sputnik’teki habere göre Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde yetkililer hastalığın yenildiğinden emin. Bazı şirketlerin Vuhan’da çalışmalarına izin verileceği belirtildi. Karar, Ocak ayından bu yana karantina altında tutulan Vuhan’a Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonrasında alındı.

Diğer bölgeler de normalleşiyor

Hubei bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, faaliyet yürütmesine izin verilen şirketlerin salgın önleme, kamu hizmetleri ve günlük ihtiyaçların karşılanması konusunda çalışacakları belirtildi. Açıklamada ayrıca, uluslar arası alanda faaliyet yürüten şirketlerin de önümüzdeki dönemde izin aldıktan sonra çalışabilecekleri belirtildi. Kalan şirketlere ise 20 Mart tarihinden sonra izin verilmesinin beklendiği kaydedilirken, risk alanı olan Vuhan dışındaki diğer bölgelerde de benzer adımların atılacağı belirtildi. Ancak, yetkililer, hayatı normale döndürmeye ilişkin diğer bölgelerde atılacak adımlara Vuhan’daki gelişmelere göre karar verileceğini söyledi.