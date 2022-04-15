Çin aşılarına talep azalıyor

Çinli şirketlerin ürettiği Kovid-19 aşılarının ihracatı yılın ilk çeyreğinde belirgin şekilde geriledi.

Piyasa araştırma şirketi Airfinity’nin derlediği verilere göre, Çinli Sinopharm, Sinovac ve CanSino firmalarının ürettiği aşılardan, satış ve hibe yoluyla ihraç edilenlerin sayısı, 2022’nin ilk çeyreğinde, 2021’in son çeyreğine kıyasla yüzde 83,8 azaldı. Geçen yıl ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 614,2 milyon doz aşı ihraç edilirken bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında 99 milyon doz aşı yurt dışına gönderildi. Aşı ihracatı, Kasım 2021’de 235,4 milyon doz ile tepe noktasına ulaşırken Mart 2022’de 11,5 milyon doza kadar düştü. AA

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.