'Çin, Biden'ın kazanmasını istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı. Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu. Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor. AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.