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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Çin, Biden'ın kazanmasını istiyor'

26 Ağustos 2020, Çarşamba 20:13
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı. 

Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.

AA

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