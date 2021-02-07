Çin'de 32 milyon kişiye aşı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de aşılamalara başlanılan 15 Aralık'tan bu yana yaklaşık 32 milyon kişiye aşı yapıldı.

Ülkede Aralık 2020'de Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı verilmesinin ardından, dün Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinin (NMPA) Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı Coronavac'ı da onaylamasıyla, kullanma izni verilen aşı sayısı ikiye çıktı.

Çin, yüz milyonlarca insanın ülke içi seyahatlerde bulunacağı 11 Şubat'taki Ay Yeni Yılı tatiline kadar nüfusunun yaklaşık yüzde 3,5'inin bağışıklık kazanması amacıyla aşı vurulan kişi sayısını 50 milyona ulaştırmayı planladığını açıkladı.

İlk olarak Aralık 2020'de duyurulan aşılama kampanyası, Çin'in 75 şehir ve bölgesindeki 25 bin 300'den fazla noktada devam ediyor aşılar yaklaşık 21 gün arayla iki doz ve ücretsiz olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda Aralık 2020'de Sinovac ve Sinopharm'ın henüz 3'üncü faz testlerini tamamlamadan, öncelikli olarak yurt dışına çıkacak olan diplomatlar, öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişiye uygulandı.

Çin'de kitlesel aşılamalar 3 Ocak 2021'de başladı. Öncelik ithal gıda teftiş görevlileri ile kargo ve ulaştırma sektörü personeli gibi enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki 18 ila 59 yaşındakilere verildi.

Sinovac'ı satın almak için anlaşma yapan ülke sayısı artışa geçti

Yıl başında ilk satışları Brezilya, Türkiye ve Endonezya'ya yapılan Sinovac'ı satın almak için anlaşma yapan ülke sayısı, bir ay içinde artış gösterdi.

Sağlık uzmanları, ABD'li Pfizer aşısı -70, Moderna aşısı da -20 derecede muhafaza edilmesi gerekirken Sinovac'ın 2 ila 8 derece sıcaklıkta veya buzdolabı soğukluğunda muhafaza edilebilmesini, diğer firmaların aşılarına kıyasla avantaj olarak görüyor.

Çinli yetkililer, 2021 yılı aşılama hedeflerinin yaklaşık yüzde 60-70 bandına ulaşmak olduğunu duyurdu.

Çin yönetimi tarafından dün yaygın kullanımı onaylanan Sinovac aşısının uygulanması, şimdiye kadar Türkiye de dahil 3 ülkede acil durum ve klinik denemeleri kapsamında başladı.

"Coronavac"ın etki oranı 83,7

Sinovac Biotech şirketi, şimdiye kadar 12 bin 396 kişi üzerinde yapılan denemelerde, aşının Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdiğini açıkladı.

Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen "Coronavac" aşısının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütüldü.

Coronavac, 3'üncü aşama denemeler kapsamında Türkiye'de 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlandı. İlk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşan aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca test edilmesinin ardından 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandı.

Sinovac'ın aşısından 182 milyon doz aşı satıldı

Çin basınındaki habere göre, şimdiye kadar en az 17 ülke Sinovac aşısını sipariş verdi, fakat şimdiye kadar bunlardan 9'u Sinovac aşısı satın aldığına dair açıklama yaptı.

Bloomberg'in verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar Sinovac'ın 182 milyon doz aşısı satıldı.

Aşı satın alma anlaşması yapan ülkeler arasında 50'şer milyonla Türkiye ve Endonezya, 46 milyonla Brezilya, 14 milyonla Malezya, 2'şer milyonla Tayland ve Şili bulunurken, geri kalan 18 milyon doz da Kolombiya, Laos ve Uruguay tarafından alındı.

Endonezya ve Kolombiya sınırlı kullanım yetkisi verdi

Çin'in yaygın kullanımına onay vermesiyle birlikte Sinovac aşısını satın alan ülkelerden Endonezya ve Kolombiya da aşının sınırlı kullanımını onayladı.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsünden (INVIMA) yapılan açıklamada, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanımı için yetki verildiği bildirildi.

Endonezya'da ise Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) yaptığı inceleme ve denemelerin ardından Sinovac aşısının ileri yaş grubu için kullanımını onaylandı.

Singapur, Filipinler, Tayland ve Malezya'da onay aşamasında

Singapur Sağlık Bakanı Gan Kim Yong da ülkedeki Sağlık Bilimleri Kuruluşunun (HSA), Sinovac'ın etkililik düzeyini tespit etme çalışmalarının ardından aşı onayına ilişkin için karar vereceğini açıkladı.

Kolombiya ve Endonezya'nın ardından Tayland, Filipinler ve Malezya'nın da Sinovac aşısının kullanımını onaylaması bekleniyor.

Çin'in tüm ülkelere koronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan COVAX girişimi için, Sinovac ve 2 ayrı Çinli firmanın geliştirdiği 10 milyon doz aşıyı bağışlayacağını açıklaması üzerine, dar gelirli ülkelerde Sinovac aşısının kullanımının artması öngörülüyor.