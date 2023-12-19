Çin’de 6,2 büyüklüğünde deprem: En az 118 ölü

Çin’in kuzeydoğusundaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişi öldü, 266 kişi de yaralandı.

Yetkililer yerel saatle 16.00’da meydana gelen depremin Gansu’nun yanı sıra komşu eyalet Qinghai’de de hissedildiğini, daha sonra 10’a yakın artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise 10 kilolemetre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak bildirdi. Daha sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer Gansu’da 105, Qinghai’de 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki eyalette 20 kişi ise kayıp.

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