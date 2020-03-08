Çin'de koronovirüse ilişkin son durum?

Çin’de Kovid-19 salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, ölenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi öldü, 44 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı. Vaka sayısı 80 bin 695’e yükseldi Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi. Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı. Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 109’a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi. Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin’de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63’e yükseldi. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. AA

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