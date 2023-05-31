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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Çin'de Müslümanlar cami yıkımına karşı direniyor

31 Mayıs 2023, Çarşamba 19:57
Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Nagu kasabasında, Çin Hükümetinin tarihi bir caminin kısmi yıkımı kararı almasının ardından çok sayıda Müslüman bu kararı protesto etmek için gösteri düzenledi.

AFP Ajansı'na konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre, protestoları bastırmak için gösterilere müdahale eden güvenlik görevlileri caminin bulunduğu yerde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Çinli Müslüman azınlık topluluğu Huilerin yoğun yaşadığı Nagu kasabasından sorumlu yerel hükümet Tonghai tarafından Pazar günü yayınlanan bir bildiride, "sosyal düzeni ciddi şekilde bozan bir vaka" hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bölgeden bir kadının yaptığı açıklamada, "Zor kullanarak yıkmaya devam etmek istiyorlar, bu yüzden buradaki insanlar onları durdurmak istiyor" dedi. Kadın, "Camiyi yıkmalarına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi

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