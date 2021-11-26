Çin'de yeni Kovid-19 salgını ortaya çıktı

Çin, ekimde başlayan yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını yeni kontrol altına almışken Yangzı Nehri deltasında üç kente yayılan yeni bir salgınla karşı karşıya kaldı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Şanghay'da 3 kadın arkadaşın dün sabah yapılan testlerinin pozitif çıktığı, kadınların yakın temasta bulunduğu, Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentindeki 2 ve Jiangsu eyaletinin Sucou kentindeki 1 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi. Kadınların geçen hafta sonu Hangcou'dan iki erkek arkadaşlarıyla Sucou'da yemekte bir araya geldiği, aynı kentte grupla yakın temastaki bir başka kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Nereden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen vakalarla ilgili filyasyon çalışmaları sürerken bağlantılı vaka sayısının artacağından endişe ediliyor. AA

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