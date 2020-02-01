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Çin'deki Türk vatandaşlarını getiriyor

01 Şubat 2020, Cumartesi 12:40
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

A400M askeri kargo uçağında bulunan Ali Murat Alhas, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Alhas, yaklaşık 8 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya inecekleri bilgisini paylaştı.

Saat 19.00'da yurda varması bekleniyor

Öte yandan Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi. 

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, twitter hesabından Ulan Batur'da uçağın iniş yaptığı havaalanının fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanılmıştı.

A400M askeri kargo uçağı, dün Türkiye'den hareket etmişti 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti. 

Bu kapsamda, bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.

Türkiye'den dün kalkan A400M askeri kargo uçağı, bugün Çin'in yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine inerek, malzemeleri Çinli yetkililere teslim ettikten sonra Türk vatandaşlarını şehirden alarak, Türkiye'ye geri getirmek için yola çıkmıştı.

AA

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