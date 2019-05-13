Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık vergi

ABD'nin hamlesine Çin'den misilleme geldi. Çin, Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 25 arasında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

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