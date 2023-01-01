Çin’den gelenlere test zorunluluğu

Kanada federal hükümeti, Çin, Hong Kong ve Makao’dan havayolu ile Kanada’ya gelecek yolcular için yeniden Kovid-19 testi isteneceğini açıkladı.

Kanada Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong veya Makao’dan kalkan uçuşlarla Kanada’ya gelecek olan 2 yaş ve üzerindeki yolcuların uçağa binmeden önce sonucu negatif olan bir Kovid-19 testi göstermeleri gerektiği belirtildi.

Uygulamanın 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, kararın alınmasında bu bölgelerde son haftalarda gözlenen virüs hareketliliğinin etkili olduğu kaydedildi. Bu arada halen 4 bin 775 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğü Kanada’da, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 48 bin 864 kişi hayatını kaybetti.