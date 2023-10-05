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5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Çin denizaltısındaki 55 denizcinin öldüğü öne sürüldü

05 Ekim 2023, Perşembe 11:19
Çin'in nükleer güçle çalışan denizaltısının, Sarı Deniz'de düşman denizaltıları için kurulan tuzağa yakalanarak deniz dibinde mahsur kaldığı ve 55 kişilik mürettebatının hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İngiltere'nin "The Times" ve "Dail Mail" gazetelerinin, İngiliz istihbaratının sızdırdığı iddia edilen "gizli" kodlu raporuna dayandırdıkları habere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasına bağlı "Tip 093" sınıfı, "093-417" sancak numaralı nükleer denizaltı, 21 Ağustos'ta Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaleti açıklarında "çıpa ve zincir" adı verilen su altı engeline takıldı.

İstihbarat raporunda, Çin'in, "ABD ve müttefik denizaltıları için kurduğu" tuzağa yakalan denizaltının 6 saat boyunca yüzeye çıkamadığı, bataryalarının tükenmesi ve oksijen sistemlerinin çalışmaması nedeniyle, aralarında denizaltının kaptanı Albay Şüe Yong-Pıng'ın da olduğu 22 subay, 7 öğrenci subay, 9 astsubay ve 17 erden oluşan 55 kişilik mürettebatın, oksijen yetmezliğinden hayatını kaybettiği iddia edildi.

Dail Mail gazetesine konuşan bir İngiliz denizaltı askeri, Çin'in olay meydana geldiğinde, muhtemelen kurtarma için uluslararası destek istemediği yorumunu yaparak şunları kaydetti:

"Eğer bir ağ tuzağına yakalandılarsa, denizaltının bataryalarının tükenmiş ve ardından hava arıtma ve düzenlenme sistemlerinin bozulmuş olması muhtemel. Bu durumda ikincil sistemler devreye girer ancak o da uzun süre soluyacak hava temin edemez ve oksijen yetmezliğine veya zehirlenmeye yol açar."

İngiliz donanmasının bu tip durumlar için karbondioksiti oksijene dönüştüren kitleri olduğunu ifade eden denizci, diğer ülkelerde aynı teknolojinin "mevcut olamayabileceğini" dile getirdi.

Çin henüz olayı doğrulamadı

Çin henüz olayı doğrulanmazken İngiliz Kraliyet Donanması da gazetelere yorum yapmaktan kaçındı.

Olayın meydana geldiği tarihlerde Çin'de sosyal medyada bir nükleer denizaltının Sarı Deniz yakınında veya Tayvan Boğazı'nda kaza yaptığına dair söylentiler yayılmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 22 Ağustos'ta "istihbarat ve izleme aygıtlarının bölgede denizaltı kazası tespit etmediğini" bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada söylentileri yalanlamıştı.

"Şang sınıfı" adı da verilen, nükleer güçle çalışan Tip 093 denizaltılar, ilk kez 2006'da Çin donamasına katılmıştı.

107 metre uzunluğunda ve 6 ton ağırlığındaki denizaltılardan halen 6'sı görev yapıyor.

AA

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