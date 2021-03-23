Çin, Doğu Türkistan'daki soykırımı yine inkar etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in Guilin kentinde bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Çin'in iç işlerine müdahale dönemi bitti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Lavrov ile yaptığı görüşmede, AB ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Çin'e, Sincan Uygur bölgesinde insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tavır almasına ilişkin "Birkaç Batılı gücün art arda Çin’i karalamak ve eleştirmek için sahneye çıktığını" söyledi.

"Ancak onlar bilmeliler ki hikaye ve yalan uydurarak Çin’in iç işlerine müdahale etme dönemi, geri dönmemek üzere gitti." ifadesini kullanan Vang, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde 80’den fazla ülkenin, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarını desteklediğini belirtti.

Vang, söz konusu desteğin birkaç Batılı ülkenin manipülasyonunun asla uluslararası toplumu temsil edemeyeceğini gösterdiğini ve Batı'nın bu tür hareketlerinin Çin’in ilerleyişini durduramayacağını ifade etti.