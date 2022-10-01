Çin’e karşı güvensizlik en yüksek seviyede

ABD’de 19 ülkeden 3 bin 581 yetişkinle telefon aracılığıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, Çin’e dair olumsuz görüş belirtenlerin oranı ülkelerin çoğunda son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünya kamuoyunda, Çin’e yönelik güvensizliğin ve olumsuz görüşlerin, son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi. Merkezi ABD’de bulunan Pew Araştırma Merkezi’nin 21-27 Mart’ta 19 ülkeden 3 bin 581 yetişkinle telefon aracılığıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, Çin’e dair olumsuz görüş belirtenlerin oranı ülkelerin çoğunda en yüksek düzeye ulaştı. ABD, Kanada, İsveç, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Polonya, Macaristan, Yunanistan, İsrail, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Malezya ve Singapur’daki katılımcıların çoğunluğu, Çin’e yönelik olumsuz izlenimi olduğu görüşünü dile getirdi.

Ankette, Çin’e karşı güvensizliklerini dile getirenlerin en fazla olduğu ülkeler, yüzde 87 ile Japonya, yüzde 86 ile Avustralya, yüzde 83 ile İsveç ve yüzde 82 ile ABD oldu. Olumsuz görüş bildirenlerin oranı, Güney Kore’de yüzde 80, Hollanda’da yüzde 75, Almanya’da yüzde 74, İngiltere’de yüzde 69 ve Fransa’da yüzde 68’e çıktı. Olumsuz görüşlerin en az olduğu ülkeler ise yüzde 34 ile Singapur, yüzde 39 ile Malezya ve yüzde 46 ile İsrail oldu. Söz konusu 19 ülkenin 10’unda olumsuz görüşlerin oranı kuruluşun anketleri yapmaya başladığı 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.