Çin'e niye sessiz?

TÜRKİYE’DEKİ UYGUR AKTİVİSTLER, TÜRK YETKİLİLERİN KENDİLERİNE YÖNELİK BASKILARI ARTTIĞINI SÖYLÜYOR. ANCAK KENDİSİNİ MÜSLÜMANLARIN SAVUNUCUSU OLARAK NİTELENDİREN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİN ZULMÜNE KARŞI ULUSLAR ARASI KAMUOYUNDAN YÜKSELEN KINAMALARA KATILMAKTA EKSİK KALIYOR.

Çİnlİ yetkililerin, çoğunluğunu Müslüman azınlıkların oluşturduğu gruplara yönelik baskıları nedeniyle on binlerce Uygurlu, Türkiye’ye sığınmış durumda. Çin’de yüzbinlerde Uygurlu, Pekin’in eğitim kampı adını verdiği toplama kamplarında tutuluyorlar. Türkiye, Uygurluların Çin’in uygulamalarına karşı yaptıkları eylemler açısından önemli bir merkez. Ancak aktivistler Ankara’nın protesto eylemlerini kısıtlamaya başlamasından korkuyorlar. Uygurlulardan oluşan küçük bir grup bu ay yaptığı açıklamada “Türk topraklarında Çin’e karşı sesinizi yükseltemezsiniz” ifadelerini kullandı. Polis, üzerlerinde Çinli yetkililer tarafından gözaltında tutulan yakınlarının fotoğrafları olan tshirtler giyen protestocuları gözaltına aldı. Gözaltına alınan protestoculardan biri olan Mirzehmet İlyasoğlu, polisin, tshirtlerini ters yüz ederek giymelerini söyledikten sonra kendilerini serbest bıraktığını söylüyor.

ANKARA İDDİALARI REDDEDİYOR

Uygur şair Abdurrahim İmin Parach “Polis beni bir restorandan aldı ve Sefaköy’deki karakola götürdü. Bana bir belge verdiler ve imzalamamı istediler. O belgede ‘Bu kişi Türkiye’ye yönelik tehdit içeren organizasyonlarla bağlantılı’ yazıyordu. Ben de bu tarz gruplarla bir işim olmadığını ve belgeyi imzalamayacağımı söyledim” dedi. Parach, polisin bu yıl ikinci kez kendisini aldığını bunun yaygın hale gelen bir uygulama olduğuna inandığını söyledi. Parach ayrıca “Bu tanıdığım 20 Uygur’un daha başına geldi” dedi. Parach, bundan 7 yıl önce İstanbul’a geldi. Parach’ın İstanbul’a gelmesinin ardından eşi Çin’de bir toplama kampına götürüldü. Bu yıl Washington merkezli Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’de Çin’e karşı bir dâvâ açtı. Dâvâda Türkiye’de sınırdışı edile- rek Tacikistan’a gönderilen Uygurların Çin’e iade edilmesine dair suçlamalar yer aldı. Ankara hem sınırdışı edilme iddialarını hem de Uygurlara baskı yapıldığı iddialarını reddediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan ancak adını vermeyen bir üst düzey Türk yetkili “Türkiye’nin pozisyonu son derece net. Onbinlerce Uygur Türkiye’de huzur içerisinde yaşıyorlar. Binlercesinin Türk vatandaşlığı var. Eylemler sözlerden etkilidir” dedi.

YETKİLİLER SESSİZ KALIYOR

Ancak kendisini sık sık dünya genelinde ayrımcılığa uğrayan Müslümanların savunucusu olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’in Uygurlara baskılarına karşı uluslararası kamuoyundan yükselen kınamalara katılmakta eksik kalıyor. Bazı gözlemciler, Erdoğan’ın önemli bir ticari ortak olan Çin’le dengeleri korumak adına bir yandan tabanının da talebiyle Uygurlara koruma sağlarken diğer yandan hassas bir diplomasi izlediğini savunuyorlar. Ancak yıllardır ailesinden haber alamayan Parach, Erdoğan’ın sessizliğinin durumu zorlaştırdığını söylüyor. Parach “Yetkililer sessiz kalıyorlar. Bu sessizlik beni korkutuyor. Geleceğim hakkında konuşamıyorum. Eğer bir şey söylersem kötü düşüncelerim nedeniyle üzüleceğim çünkü geleceğiöm belirsiz bir karanlık” dedi.