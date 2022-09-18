Çin’e Uygur yasağı

Uygur Soykırımı gerekçesiyle Lordlar ve Avam Kamarası yasakladı, Çin heyeti Kraliçe’nin tabutunu ziyaret edemeyecek, anı defterini imzalamayacak.

İngiliz hükümeti, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’i Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine davet etti, Jinping ise Çin adına diplomatik bir heyetin cenazeye katılacağını açıkladı. Cenaze kapsamında yabancı heyetler önce Kraliçe’nin tabutunun bulunduğu Parlamento yerleşkesi içindeki Westminster Hall binasını ziyaret edecek, ardından Westminster Katedrali’ndeki törene katılacak. Fakat Çin heyeti Kraliçe’nin tabutunu ziyaret edemeyecek, anı defterini imzalamayacak, Parlamento binasındaki etkinliklere katılamayacak, çünkü Çin devlet yetkililerinin Parlamento binasına girmesi Uygur soykırımı gerekçesiyle Lordlar ve Avam Kamarası tarafından yasaklandı. Haber Merkezi

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