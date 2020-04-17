Çin ekonomisi yıllar sonra ilk kez daraldı

Koronavirüs salgınının dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin önemli ölçüde kapanmasına ve küresel görünümü de düşürmesi ile Çin ekonomisi birinci çeyrekte on yıllardır ilk kez daraldı.

Gayrısafi yurt içi hasıla yüzde 6’lık daralma beklentilerini aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 geriledi ve çeyreklik verilerin resmî olarak açıklanmaya başladığı yıl olan 1992’den bu yana ilk kez daraldı. Çin’de Mart ayında yüzde 1.1 azaldı fabrika üretimi perakende satışlar yüzde 15.8 geriledi, , yılın ilk üç ayında yatırımlar ise 16.1 düştü. AA

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