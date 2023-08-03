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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Çin - Hıbey'de 1,2 milyon kişi tahliye edildi

03 Ağustos 2023, Perşembe 21:00
Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller nedeniyle 1,2 milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Pekin ile Tiencin şehrini çevreleyen Hıbey eyaletinde selin kontrolü için 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturuldu.

 

Söz konusu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi dahil eyalette 1,2 milyon vatandaş güvenli bölgelerdeki barınaklara geçici olarak yerleştirildi.

Hıbey Acil Durum Yönetimi Dairesi, "Pekin ve Tiencin üzerindeki baskıyı azaltmak için" 1,8 milyar metreküp suyun eyaletteki toplama alanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Çin'de 1997'de kabul edilen Sel Kontrol Yasası ile oluşturan plana göre ülke genelindeki 98 sel toplama havzasının 13'ü Hıbey eyaletinde bulunuyor.

Sarı Nehir'in çok sayıda kolunun buluştuğu eyaletteki toplama havzalarının bulunduğu yerlerde, çok sayıda ilçe, kasaba ve köy su altında kaldı.

Pekin'in güneybatısındaki 600 bin nüfuslu Cuocou şehrinde 300 ila 400 milyon metreküp suyun biriktiği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yağışın şiddetinin azalmasına rağmen sel toplama alanlarında biriken suların çekilmesinin alçak alanlarda bir ayı bulabileceğini belirtiyor.

1997 tarihli yasa, sel toplama alanlarında yaşayan vatandaşların hasarlarının tazmin edilmesini öngörüyor.

"Pekin'in hendeği olmalıyız" yorumu tepki çekti

Baoing şehri ve Şiogan Yeni Bölge'deki sel kurtarma çalışmalarını denetleyen Hıbey Komünist Parti Sekreteri Ni Yüefıng'ın "Pekin'in hendeği olmalıyız." ifadesi tepkilere sebep oldu.

İnternette, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda Hıbey'in kendi vatandaşlarını koruması gerektiğine işaret ederken Komünist Parti'ye bağlı yayın organı Global Times'ın eski Genel Yayın Yönetmeni Hu Şicin, "Birilerini korumak adına başkalarını feda etme zihniyetine sahip olmamalıyız. Birilerine, diğerlerinin hendeği muamelesi yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Çin'in kuzeyini etkileyen Doksuri Tayfunu nedeniyle başkent Pekin ve çevresi son bir haftada 140 yılın en ağır yağışlarıyla karşı karşıya kalırken, seller nedeniyle Pekin'de 11, Hıbey eyaletinde 9 kişi öldü.

AA

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