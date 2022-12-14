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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Çin-Hint askerleri arasında yaşanan arbede paylaşıldı

14 Aralık 2022, Çarşamba 17:00
Sosyal medyada ve Hint medyasında, Çin ve Hint askerleri arasında yaşanan eski bir arbededen görüntüler paylaşıldı.

Çin ve Hindistan arasındaki sınır geriliminin yükseldiği dönemde paylaşılan arbede videosu, gün içerisinde sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılarak gündem oldu.

Hindistan'ın önde gelen yayın kuruluşlarından NDTV de sosyal medya paylaşımında, videonun 2021'e ait olduğunu belirterek, videoda "tarihi belli olmayan" ifadesine yer verdi.

NDTV, Hint ve Çin askerlerinin tepelik bir alanda birbirlerini darbederek uzaklaştırmaya çalıştıkları görüntüleri, "Hint askerleri Çin birliklerini püskürtüyor" başlığıyla paylaştı.

NDTV, Hint ordu yetkililerinin, görüntülerin 9 Aralık'ta sınırda iki taraf arasında yaşanan olayla ilgili olduğu iddiasını kesin dille reddettiklerini bildirdi.

Videoda Hint askerlerinin telin diğer tarafındaki Çin askerlerine sopalarla müdahale etmesi, bir süre sonra Çin askerlerinin bölgeden ayrılması görülüyor.

İhtilaflı bölgede gerginlik sürüyor

İki ülke arasında 9 Aralık'ta da belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşanmış, iki taraftan yararlananlar olmuş, olay medyaya 3 gün sonra sızmış ve yetkililerce doğrulanmıştı.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği hat, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül'de tamamlandığı duyurulmuştu.

Yeni çatışma, sınır bölgesindeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.

AA

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