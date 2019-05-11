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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

11 Mayıs 2019, Cumartesi 14:51
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinden sonuç çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin menşeli ürünlerin gümrük vergisini artırmasından saatler sonra yapılan müzakerelerden taraflar eli boş kalktı.

Trump sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumunda, dünyanın iki dev ekonomisinin anlaşması için aceleye gerek yok yazdı. Amerikalı başkan, "Ek vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağını gelecekte yapılacak müzakerelerin gidişatı belirleyecek." dedi.

ABD ile Çin arasında son iki gündür yürütülen görüşmelerin samimi ve yapıcı olarak nitelendiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cingping ile arasındaki diyaloğun da güçlü olduğunu belirtti.

Başarısız görüşmelerden saatler önce, ABD Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürünlerin vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e arttırmış, karar Washington ile Pekin arasındaki tansiyonu yükseltmişti. Çin Ticaret Bakanlığı, Beyaz Saray'a misilleme olarak gerekli önlemlerin alınacağını duyurmuş ancak ayrıntı vermemişti.

Perşembe ve Cuma günkü müzakerelerin yapıcı geçtiğini düşünen tarafların, ilerleyen dönemde Pekin'de yeniden masaya oturmakta mutabık olduğu kaydedildi.

Pekin adına görüşmeleri yürüten Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, toplantıların ardından basına yaptığı açıklamada "prensiplerimizden ödün vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Çin, ticaret, ekonomi
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