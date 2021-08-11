Çin, ilim adamlarını tutukluyor

Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı insanlık dışı politikalar, gün geçtikçe devam ediyor.

Doğu Türkistan (Xinjiang) Üniversitesi’nde Profesör ve araştırmacı olan Gheyretcan Osman’ın bir sene önce hapse atıldığı kesinleşti. Xinjiang Üniversitesi Filoloji Okulu’nda Profesör ve Uygur Klâsik Edebiyatı araştırmacısı olan Gheyretcan Osman’ın 100’den fazla bilimsel makale, 30’dan fazla kitabı bulunuyor.

Uluslar arası seminerlere katılan, alanında 40 yıla yakın çalışmış ve müfredat hazırlamaya katkıda bulunmuş olan Osman, 2018 yılında ‘eğitim’ kampına gönderilmişti. Geçtiğimiz sene ise Osman, on yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Prof. Gheyretcan Osman’a yöneltilen suçlamalar arasında ders vermesi ve Türkiye’de bir konferansa katılmış olması da gösteriliyor. Prof. Osman’ın on yıllık hapis cezası bilgisi üniversiteden yetkili bir kişi tarafından ailesi ile paylaşılırken üniversite yetkilileri hapis cezası haberlerini de yalanlamıyor. Öte yandan Çin hükümetinin verileri, Pekin’in bölgedeki Müslüman Uygurlara yönelik baskılarını başlattığı 2014’ten bu yana Doğu Türkistan’daki uzun hapis cezalarına çarptırıldığı bildirilen kişi sayısında ciddî bir artış olduğunu görülüyor.