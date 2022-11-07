"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Çin'in 3. büyük şehri en büyük salgın dalgasıyla karşı karşıya

07 Kasım 2022, Pazartesi 21:00
Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou, Kovid-19 salgınının başından bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk şehirde, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 122, göstermeyen 1813 vaka tespit edildi.

Vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken şehirde karantina tedbirleri artırıldı.

Guangcou Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Yi, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, "şehrin, son 3 yıldaki en karmaşık ve zor salgın önleme ve kontrol durumuyla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Guangcou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Parti Sekreteri Cang Coubin de yeni vakaların büyük bölümünün Omicron altvaryantı "BA.5.2"den kaynaklandığını bildirdi.

Şehirde önceki gün yeni 746 vaka tespit edilirken sayı dün 1325'e çıkmıştı. Dün tespit edilen vakaların 1253'ü İnci Nehri kıyısındaki metropol ilçe Haycu'da görüldü.

Bölgede yaşayan 31 binden fazla kişinin, yayılma riskini azaltmak için eyaletin diğer şehirlerine gönderildiği bildirildi.

Vakalar Pekin'de de artıyor

Öte yandan başkent Pekin'de de yeni vakalar ortaya çıkarken yüksek ve orta düzey riskli bölgelerinin sayısı giderek artıyor. Şehirde önceki gün 49, dün ise 59 vaka tespit edildi.

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni vakaların bazı üniversite kampüslerindeki salgın öbeklerinden ve hane içi yayılmadan kaynaklandığını bildirdi.

Son 24 saatte 5 bin 643 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 569, göstermeyen 5 bin 74 vaka saptanırken günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Vaka sayısının nüfusa oranı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    📷

    Gündoğmuş’da hizmet merkezi açıldı

    Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı

    Fenerbahçe Sivasspor'u tek golle geçti

    Musk'tan Cumhuriyetçilere oy verin çağrısı

    Biden, Netanyahu'yu tebrik etti

    Bir aile daha Diyarbakır Annelerinin arasına katıldı

    Çin'in 3. büyük şehri en büyük salgın dalgasıyla karşı karşıya

    Meta işten çıkarmalara hazırlanıyor

    Ağrı'daki feci kazada 7 kişi öldü, 18 kişi yaralandı: Yaralanan yolcular kaza anını anlattı

    'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları belli oldu

    Dışişleri Bakanlığı: İdlib’deki saldırıları şiddetle kınıyoruz

    İnsanca yaşamak, göçmenlerin de hakkı

    Bu anlar hayatımın en güzel günleri

    Basın özgürlüğü olmadan demokrasi ilerleyemez

    6’lı masanın seçim beyannamesi ay sonu açıklanacak

    İstanbul’da ekmek 7,5 TL olabilir

    Kuduzdan korunmak için neler yapılmalı?

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    Trabzonspor, Basel ile karşılaşacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hani HDP teröristti?
    Ahmet BATTAL

    Bozdağ Menderes’in nesi olur?
    Genel

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    Süleyman KÖSMENE

    Ay tutulması ve Hüsuf namazı
    Faruk ÇAKIR

    İsviçre’den güzel haber
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasete her şeyi fedâ edenler
    Cevher İLHAN

    Narkotik suçlar örtbas ediliyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bir tek saat, beş vakit namaza kâfi gelir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.