"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çin'in Uygurları zorla çalıştırıldığı da iddia edildi

02 Mart 2020, Pazartesi 17:49
Çin'in, Uygur Türklerini dünyaca ünlü bazı markaların fabrikalarında zorla çalıştırdığı ileri sürüldü.

Uygurlar ‘ibadet’ gerekçesiyle gözaltında

BBC'nin haberine göre, merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından yayımlanan rapor, 2017-2019 yıllarında, bir kısmı doğrudan toplama kamplarından alınan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden 80 binden fazla Uygur Türkü'nün, aralarında Nike, Apple, BMW, Gap, Huawei ve Dell'in bulunduğu 83 tanınmış markanın tedarik zinciri olduğu ileri sürülen fabrikalara zorla gönderildiğini ortaya koydu.

Raporda, 2017'den bu yana Uygur Türklerinin Sincan'dan gönderildiği 9 eyalette 27 fabrika tespit edildiği, bu kişilerin Çin'in, Uygur Türklerine yönelik "yeniden eğitiminin ikinci aşaması" olarak çalıştırıldığı kaydedildi. 

Uygur Türklerinin "keyfi gözaltı" tehdidi nedeniyle bu fabrikalarda görevlerini reddetmesi veya bu görevlerden kaçmasının son derecede zor olduğuna dikkati çekilen raporda, fabrikalarda Uygur Türklerinin ayrı yurtlarda yaşamaya, iş saatlerinin dışında mandarin dersleri almaya ve ideolojik olarak eğitim görmeye zorlandığı, sürekli gözetim altında tutulduğu ve ibadet etmelerine izin verilmediği belirtildi.

Çinli ve yabancı şirketlerin bu insan hakları ihlallerine "muhtemelen bilmeden" karıştığı ifade edilen raporda, bu firmalara Çin'deki fabrikalarındaki işçiler konusunda derhal ve kapsamlı insan hakları değerlendirmesi yapmaları çağrısında bulunuldu.

Spor giyim markası Nike için spor ayakkabı üreten bir fabrikanın dikenli telle çevrildiği, fabrikada gözetleme kulesi, kameralar ve polis kulübelerinin bulunduğu vurgulanan raporda, Çinli yetkililerin, Sincan'dan kimsenin ticari amaçla zorla çalıştırılmadığı iddiasına da yer verildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü'nün kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, bu kamplarda kaç kişinin olduğuna ve bu kamplardaki kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar verdiğini öne sürdüğü kampların durumu hakkında net verileri paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin kaygılara yol açıyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, Temmuz 2019'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

AA

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Biz ateşkes sağlanmasının derdindeyiz'

    AKP Sözcüsü: Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok

    'AB sınırında insanlık batıyor'

    Çin'in Uygurları zorla çalıştırıldığı da iddia edildi

    'Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmayın'

    AB'den 'koronavirüs' adımı

    İran'da 12 kişi daha öldü

    BM: Rusya ve Esed rejimi defalarca savaş suçu işledi

    'Önemli günlerden geçiyoruz'

    MSB: Komandolar 56 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

    Yunanistan, göçmenleri zorla geri döndürdü

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs broşürü hazırladı

    Edirne'de göçmen hareketliliği devam ediyor

    Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı

    Gümrük aracına roketli saldırı: Bir personelin şehit olduğu Ağrı'da son durum?

    AB’yi göçmen endişesi sardı

    83 milyon yaralıyız

    Rusya sevdasından vazgeçme zamanı

    Güleçyüz kitaplarını imzaladı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    6 yıl sonra gelen itiraf: İpin ucu kaçtı!
    Şükrü BULUT

    Corona virüs kimi tehdid ediyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Müceddit beklentisi mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (1)
    Genel

    Rusya sevdasından vazgeçme zamanı
    Risale-i Nur'dan

    Kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Sıra 23 Mart’ta
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Millete hizmet böyle mi olur?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şeyde krizlerin en ağırını yaşıyorsak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.