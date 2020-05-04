Çin laboratuvar iddialarına delil istedi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağının Vuhan’daki bir laboratuvar olduğu yönündeki iddialarına delil göstermelerini istedi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı Global Times’ta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun “temelsiz suçlamalarını” reddeden bir başyazı yayımlandı. Yazıda, Pompeo’nun Vuhan’daki laboratuvar konusunda blöf yaptığı belirtildi ve Trump yönetimi, Çin’e karşı “eşi benzeri görülmemiş bir propaganda savaşına” girmekle suçlandı. ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarını ihlal ettiği savunulan yazıda, “(ABD’li siyasilerin) Yaptıkları uluslar arası hukuk ve adaleti aşağılamaktır” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

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