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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

‘Çin’le ticaret anlaşması yapmayın’

05 Şubat 2021, Cuma 18:00
İngiltere’de muhalefet ve bazı iktidar partisi üyeleri, Çin’in Uygur Türklerine karşı işlediği suçlara yönelik hükümete, soykırım yapan ülke- lerle ticaret anlaşmaları imzalanmasının önlenmesini öngören tasarıyı kabul etmesi çağrısı yaptı.

Eski Muhafazakâr Parti lideri Iain Duncan Smith, parlamentodaki konuşmasında, Çin’in “yeniden eğitim kampları” dediği Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlık mensuplarını zorla tuttuğu yerlerde yaşananları, Yahudi Soykırımı’na benzetti. Iain Duncan Smith “Korkunç taciz ve tecavüzler, toplama kampları, kısırlaştırılan insanlar, kötü muamele, istismar, işkence. Bunlar 75 yıl öncesindenmiş gibi, ama değil, şimdi yaşanıyor.” dedi. Fertlere yönelik yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydeden Iain Duncan Smith, bu suçlara ilişkin gerekli bütün delillerin bulunduğunu ifade etti. Bakanları, Yüksek Mahkeme kararıyla soykırım suçu işlediği belirlenen ülkelerle ticaret anlaşmalarından çekilmeye mecbur bırakacak maddenin kabul edilmesi gerektiğini belirten Smith, söz konusu maddeyi, görüşmeler sırasında metinden çıkaran hükümeti “bu saçmalığı durdurmaya” çağırdı.

AA

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