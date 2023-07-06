Çin: Müslümanların inancına saygı gösterilmeli

İSVEÇ’TE KUR’AN-I KERİM YAKILMASINA TEPKİ GÖSTEREN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MAO , MÜSLÜMAN KARŞITI HER TÜRLÜ EYLEME VE DİNİ İNANÇLARI HEDEF ALAN FAALİYETLERE KARŞI OLDUKLARINI AÇIKLADI.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Müslüman karşıtı her türlü eyleme ve dini inançları hedef alan faaliyetlere karşı olduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik soruyu cevapladı. Mao, “Kimsenin ifade özgürlüğünü bir çatışmayı tetiklemek ya da bir medeniyeti diğerine karşı kışkırtmak için bahane olarak kullanmasına izin verilmemeli.” dedi. Mao, Müslüman karşıtı her türlü eyleme ve dini inançları hedef alan faaliyetlere karşı olduklarını vurguladı. Mao, İslam medeniyetinin dünyaya önemli katkılarda bulunduğunu söyleyerek “Müslümanların inancına ve dini değerlerine saygı gösterilmeli.” ifadesini kullandı. AA

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