Çin parası Doğu Türkistan’ı unutturdu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Riyad’ı ziyaret etti. Şi, ”Suudi Arabistan’ın çok kutuplu dünyada önemli bir güç olduğunu” ve “Çin’in Suudi Arabistan ile kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmeye özel önem verdiğini” vurguladı.

İki ülke arasında üst düzey diyaloğun seviyesinin yükseltilmesi ve enerji alanında koordinasyonun geliştirilmesi konusunda mutabakata varılan ziyarette, Çin ve Suudi Arabistan şirketleri arasında yeşil enerji, enformasyon teknolojisi, altyapı ve sağlık alanlarını içeren 34 anlaşma imzalandı. Suudi devlet televizyonu Al-Ekhbariya, ülkeler arasında ayrıca 29 milyar dolar değerinde 20 anlaşmanın daha imzalanacağını bildirdi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap-Çin ilişkilerinin ortak ilkeleri olan sağlam bir zemine sahip olduğunu belirtti. Gayt, “Ayrıca Çin, şu anda Arap dünyasının en büyük ticaret ortağı olarak görülüyor” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

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