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'Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır'

20 Şubat 2023, Pazartesi 22:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çin'in, Rusya ile ittifak yapması durumunda bir dünya savaşının çıkacağını belirtti.

Alman Welt gazetesinin İtalyan La Repubblica gazetesine dayandırdığı habere göre, Zelenskiy, "Eğer Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır ve Çin'in bunun farkında olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Çin meselesinin son derece karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bizim için Çin'in bu savaşta Rusya Federasyonu'nu desteklememesi önemli. Aslında bizim tarafımızda olmasını isterim. Ancak şu anda bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Ancak burada olup bitenleri pragmatik bir şekilde değerlendirdiğimizde Çin için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna istihbarat servisinin, Rusya'nın, Moldova yönetimini değiştirmek istediğine dair bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, bunu Cumhurbaşkanı Maia Sandu'ya ilettiklerini, kısa bir süre sonra Avrupa ülkeleri tarafından da bu bilginin teyit edildiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Batı'nın er ya da geç Ukrayna'yı desteklemekten yorulacağı" belirtilerek, "Rusya'ya karşı yalnız kalacağından korkup korkmadıklarının" sorulması üzerine de "Kimse tek başına savaşmayı sevmez, bu gayet normal. Eğer birileri Ukrayna'nın bir gün yalnız kalacağını düşünüyorsa, o zaman kimin için ve ne için savaştığımızı anlamamış demektir. Batı bizi desteklemeyi bırakırsa, ülkemiz yok olacak ve artık var olmayacak, ama sonunda ne düşünüyorsunuz: İşgalciler onu Rusya gibi bir ülkeye dönüştürebilecekler mi? İmkansız." dedi.

Ukraynalıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarından nefret ettiğini ve Putin'in bunu en ufak bir şekilde bile değiştiremeyeceğini kaydeden Zelenskiy, şu görüşleri paylaştı:

"Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istiyor ama bunu başaramayacak. Milyonlarca Polonyalı, Rus askerlerini ülkelerinde istemiyor. Slovaklara da ne yapacaklarını söyleyemeyecek, Letonya, Estonya ve Litvanya'yı alamayacak ve Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem ya da halkımıza açıklayamam. Çünkü ben de halkımızla aynı şeyi düşünüyorum: Biz fethedilmek istemiyoruz. Buna hazır değiliz, SSCB'nin bir parçası olmak istemiyoruz ve Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmak istemiyoruz. Ve biz sadece iki ya da üç kişi değil, kırk milyon kişiyiz."

AA

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