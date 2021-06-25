Çin şirketlerine kısıtlama

Beyaz Saray, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çocukları ve Müslümanları zorla çalıştırarak üretim yapan ya da Uygur Türklerine yönelik “kötü muameleye” katkı sağlayan bazı Çin firmalarına kısıtlamalar getirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, getirilen kısıtlama ile Çin’in “zorla çalıştırma” yoluyla yaptığı üretimlerin, ABD’ye girişinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, “Pekin yönetimini, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki etnik ve dinî azınlıklara yönelik zalim ve insanlık dışı soykırımından dolayı sorumlu tutmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı. Söz konusu kısıtlama kapsamında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP), tüm ABD limanlarında, Sincan merkezli Hoshine Silicon Industry isimli silikon üreticisi firmanın ve alt şirketlerinin ürettiği ürünleri taşıyan kargolara el konulması yetkisi verildiği kaydedildi. AA

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