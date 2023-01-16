Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı

Çin haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3’ün olduğu 14 uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

AA

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