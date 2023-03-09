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9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir'

09 Mart 2023, Perşembe 09:15
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin’in TikTok paylaşım sitesi üzerinden kullanıcıların verilerine ve cihazlarına erişebileceğini ve bunlar üzerinden büyük veri (big data) operasyonları yapabileceğini söyledi.

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Wray, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, ABD Siber Kuvvetler (CYBERCOM) Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Başkanı Orgeneral Paul Nikasone ile Senato İstihbarat Komitesinde ABD’ye yönelik küresel tehditlere ilişkin bir oturumda konuştu.

Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio’nun TikTok paylaşım sitesine yönelik sorulara yanıt veren Wray, Çin’in TikTok üzerinden milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol edebileceğini, yüklü olduğu cihazlar üzerindeki yazılımları kontrol edebileceğini ve uygulama üzerinden kullanıcıların bazı konulara yaklaşımını etkileyebileceğini kaydetti.

Wray, henüz TikTok’un bu amaçla kullanılıp kullanılmadığından emin olmadığını belirtti.

ABD için özel şirketle kamu şirketi arasındaki farkın önemli olduğunu ifade eden Wray, özel sektörle ile Çin Komünist Partisi arasında herhangi bir ayrıştırıcı çizgi olmadığını bildirdi.

Wray, "Amerikalılara tüm verilerinizin, cihazınızın kontrolünü ve bilgilerinizi Çin Komünist Partisine vermek isteyip istemeyeceğini sorarsanız, Çoğu Amerikalı size hayır diyecek ve bununla işim bitti diyecek." diye konuştu.

Çin’in süper bilgisayarlar ve yapay zeka araçlarını kullanarak casusluk, IP hırsızlığı dahil birçok yasadışı birçok faaliyette bulunabileceğini belirten Wray, "Bu büyük veri (big data) operasyonlarının her türlüsünü yapmak için veri kontrolüdür. Bu milyonlarca cihaza ulaşmak için yazılımların kontrol edilmesidir." dedi.

Önceki gün de CYBERCOM Komutanı ve NSA Başkanı Orgeneral Nikasone TikTok konusundaki endişelerini Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde dile getirmişti.

AA

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