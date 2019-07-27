Çin ulaşımını saatte 800 kilometre hıza ulaşan trenlerle sağlayacak

İki Çin şehri arasındaki tren bağlantılarına ilişkin planlar, yüksek hızlı trenlerin 800 km/saat hıza ulaşabildiğini gösteriyor.

Böylece söz konusu hattaki trenler dünyanın en hızlısı olurken neredeyse ticari uçakların seyir hızına erişiyor.

Çin'in Siçuan eyaletindeki Çengdu ve Çongçing arasındaki demiryolu bağlantısı için yapılan plan şu anda Şanghay Pudong Havaalanı ve şehir arasındaki hatta kullanılan maglev (manyetik kaldırma) teknolojisini içeriyor.

Şanghay'ın maglev treni halihazırda dünyanın en hızlı ticari treni.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çengdu-Çongçing hattında çalışacak tren 600 ila 800 km/saat hızla gidecek ve böylelikle iki şehir arasındaki yolculuk süresi sadece yarım saate inecek.

Ticari uçak yolculukları da 880 ila 930 km/saat hızla yapılıyor.

Çengdu merkezli bir üniversite halen yüksek hızlı maglev treni üzerinde testler yapıyor. Süper hızlı hattın ne zaman açılabileceğine dair henüz bir işaret yok.

Bu yılın başlarında, Çin'in başkenti Pekin'le Hebei eyaletindeki Zhangjiakou şehri arasında sürücüsüz "kurşun trenlerin" kullanılacağı açıklanmıştı.