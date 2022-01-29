Çin, Uygur bölgesi için BM’ye izin verdi

Çin basını, Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet’in 2022 yılı başlarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etmesine izin verdiğini duyurdu.

South China Morning Post gazetesi, 4-20 Şubat’ta gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları’ndan sonra 2022 yılının ilk yarısında ziyaretin gerçekleşmesine izin verildiğini yazdı. Gazete, izin konusunda kaynak belirtmezken, ziyaretin “soruşturma değil, dostane gezi” şeklinde gerçekleşeceğini aktardı. euronews’in haberine göre, Uluslararası insan hakları dernekleri, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik “sistematik insan hakları ihlallerinde” bulunduğu görüşünü dile getiriyor. ABD yönetimi, Çin’i bu bölgede “soykırım suçu işlemekle” suçlarken, Petin yönetimi ise bu suçlamalara karşı çıkıyor. Konunun yakın takipçisi BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet, bölgeyi ziyaret edebilmek için 2018 yılından bu yana Çin ile müzareke ediyor. Haber Merkezi

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