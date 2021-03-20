Çin, Uygur çocuklarını ailelerinden ayırıyor

Uluslararası Af Örgütü, ülkeyi terk etmek zorunda kalan Uygurların, çocuklarını yanlarına almalarını engellediğini ve bu çocukların “yetimhanelere” gönderildiğini iddia etti.

Uluslararası Af Örgütü, Çin makamlarını Müslüman Uygur azınlığa uyguladığı baskı çerçevesinde, çocuklarını ailelerinden ayırmakla suçladı. Af Örgütü’nün Uygur ailelerin çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığını ele alan “Kırık kalpler ve hayat: Baskı sonucu ayrılan Uygur ailelerin kabusu” başlıklı raporu geçen cuma günü kamuoyuna açıklandı.

dw Türkçe’nin haberine göre, raporda, Çin’i terk ederek, başka bir ülkede yaşayan Uygurların çocuklarını ülkede bırakmak zorunda kaldığı ve bu ailelerin çocuklarını yanlarına alamadığı belirtildi. Af Örgütü, Çin’in Uygurlara yönelik tutumunu “insanlık dışı” olarak nitelendirdi. Uluslararası Af Örgütü, söz konusu raporu hazırlamak için Çin’in kuzeyindeki Sincan Özerk Bölgesi’nde Çinli makamların takibatı sebebiyle çocuklarını bırakarak ülke dışına kaçan Uygurlar ile mülâkatlar yaptı.

“Yetimhanelerde” tutuluyorlar

Avustralya, Kanada, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de yaşayan Uygurlardan edinilen bilgilere göre hazırlanan raporda, bu ailelerin çocuklarının “yetimhanelerde” tutulduğu belirtildi. Çin makamlarının “eğitim kampı” olarak adlandırdığı yerlere konulma tehdidi nedeniyle, çocukların ebeveynlerinin ise Sincan’a geri dönemediği kaydedildi. Uluslararası Af Örgütü, raporunda Türkiye’de yaşayan Faruh ailesinin durumunu Çinli makamların tutumunun bir örneği olarak gösterdi. Rapora göre, Ömer ve Meryem Faruh Çinli makamların pasaportlarına el koyacağını anlayarak, 2016 yılı sonunda Türkiye’ye kaçtı. Ömer ve Meryem Faruh’un aktardığına göre, beş ve altı yaşında olan iki çocuklarını da henüz pasaportları olmadığı için kendi anne babalarının yanlarına bıraktı. Raporda, ancak onların da “eğitim kampına” gönderilmesi üzerine Ömer ve Meryem Faruh’un bin 594 gündür iki kızından da haber alamadığı belirtildi.

“İnsanlık dışı bir tutum”

Uluslararası Af Örgütü Almanya teşkilâtının Asya uzmanı Theresa Bergmann, raporu “Çin Uygurlara ve diğer etnik azınlıklara yönelik acımasız kitlesel tutuklama siyaseti yürek burkuyor” sözleriyle değerlendirdi. Bergmann, “Çin’in Sincan’daki Müslüman azınlığa yönelik ‘terörizmle mücadele’ kisvesi altında haklı çıkartmaya çalıştığı tutumunun ne kadar insanlık dışı olduğunu ailelerin ayrılması açıkça ortaya koyuyor” dedi.