Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, son dönemde Çin’de uluslararası danışmanlık kuruluşlarına yapılan baskınlar, şirketlere yönelik açıklanmayan cezalar ve resmi makamların öngörülemeyen tavırlarının, ülkeyi Amerikan iş dünyası açısından “yatırım yapılamaz” hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Raimondo, dört günlük Çin ziyaretinin son gününde Şanghay şehrinde Boeing Şanghay Havacılık Hizmetleri tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Pekin’de yaptığı görüşmelerde üst düzey liderlere Amerikan şirketlerinin Çin’deki iş ortamına dair endişelerini ilettiklerini belirtti. Amerikan şirketlerinin, Çin’de bu yıl yürürlüğe giren Casuslukla Mücadele Yasası’ndaki belirsizliklerden, danışmanlık kuruluşlarına gerçekleştirilen baskınlardan, veri denetimlerinin sıkılaştırılmasından ve kural değişikliklerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılmamasından yakındıklarını ifade eden Raimondo, “ABD şirketleri, bu sorunlara yönelik adım atılmasını bekliyor. Bu olmazsa iş ortamının ‘fazla riskli’ ve hatta ‘yatırım yapılamaz’ olduğu sonucuna varacaklar” dedi. AA

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