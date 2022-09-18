"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Çipras'tan Miçotakis'e çağrı: Türkiye ile diyalog kanallarını açık tut

18 Eylül 2022, Pazar 22:09
Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, kendisini, Türkiye'nin sert söylemlerinden çok, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iletişim kanalının bulunmamasının endişelendirdiğini ifade etti.

Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi.

Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı.

Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini savunarak, "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor." diye konuştu.

"Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek"

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesini doğru bulduğunu belirten Çipras, ülkesinin silahlanma programı çerçevesinde üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmaları ise Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

Çipras, Fransa'dan temin edilecek fırkateynlerin Fransa tersanelerinde üretileceğine dikkati çekerek, "Yunan vergi mükellefleri 14 milyar ödeme yapacakken, Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek." diye konuştu.

SYRIZA'nın iktidara gelmesi durumunda Yunanistan'ın fırkateyn alımına yönelik imzaladığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini belirten Çipras, "Anlaşmaları iptal etmeyeceğiz, devletin devamlılığı vardır ancak kamu için daha faydalı hale getirmek amacıyla anlaşmaları tekrar müzakere edeceğiz." dedi.

"Göçmen sorunu için Avrupa stratejisi gerekli"

Çipras, Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümeti, göçmen politikalarına ilişkin olarak da eleştirdi.

Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini ifade eden Çipras, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu öne sürdü.

Çipras, göçmen sorununun ancak Avrupa Birliğinin, yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini ileri sürdü.

Yunanistan'daki tarım, turizm gibi bazı iş kollarında istihdam eksikliği olduğuna ve bazı iş kollarında Yunan vatandaşlarının çalışmaya çok istekli olmadığına dikkat çeken Çipras, göçmenlerin Yunanistan devletinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde topluma entegre olmasının da ülkedeki göçmen sorunu için bir çözüm olabileceğini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin’e Uygur yasağı

    Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin

    Konut projesi 2 senede bitecek mi?

    Çipras'tan Miçotakis'e çağrı: Türkiye ile diyalog kanallarını açık tut

    6,8'le sallandan Tayvan'da son durum?

    Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağışlı hava kapıda

    Trabzonspor 2-0 geriden 3 puana uzandı

    Japonya tayfuna karşı alarma geçti: 4 milyon kişiye tahliye uyarısı

    Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı

    Suruç'taki hudut karakoluna terör saldırısı: Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

    Louvre Müzesi piramidi de karartıldı

    Ukrayna'nın Kupyansk şehri de harabeye dönmüş

    'Fransızların yüzde 11'i tasarrufun ne olduğunu dahi henüz bilmiyor'

    Mağduriyetler inkar edilemez

    Altılı Masa dağılmaz

    Bu cinneti hukuk devleti kaldıramaz

    Beşiktaş ile İstanbulspor berabere kaldı

    İki eczaneden biri kapanmak üzere

    Canımızdan bezdik

    Çiftçi sayımız 700 bin azaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetler inkar edilemez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kardeşliğin neresindeyiz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Nimetlerle donatılmış içecek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    6’lı Masanın altında Saray mı var!?
    Genel

    Bu cinneti hukuk devleti kaldıramaz
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Yazar okulu gibi
    Ahmet BATTAL

    Trafik Kanunu kime ceza vermiş!
    Risale-i Nur'dan

    Memuriyet bir hizmetkârlıktır, tahakküm aleti değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.