Çirkin teklif

Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle yapılmaya çalışılan barışın, “tam egemenliklerinin bulunmaması ve bölge güvenliğinin İsrail’in elinde olması şartıyla kendi kendilerini yönetme yetkisi verme” temeline dayanacağını belirtti.

İsrail hükümetini kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, ABD’den bağımsız bir radyo kanalı olan NPR’ye verdiği röportajda, “Evet, formülüm çok basit, kalıcı olacak tek barış, bizim savunacağımız barıştır. Bizim savunabileceğimiz şey ise Filistinlilerin bizim hayatımızı tehdit eden değil sadece kendi kendilerini yönetmek için gerekli tüm yetkilere sahip olmasıdır. “ dedi.

Bunun da herhangi bir siyasi düzenlemede güvenliğin İsrail’in elinde kalması gerektiği anlamına geldiğini söyleyen Netanyahu, şunları kaydetti: “Açıkça söylüyorum, Joe Biden ABD Başkan (Barack Obama döneminde) Yardımcısı iken İsrail’deydi ve bana şöyle dedi: ‘Ama Bibi, bu tam egemenlik değil’. Ona dedim ki: ‘Haklısın Joe ama bu sürdürülebilir tek şey.’”