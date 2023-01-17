Çocuk katili İsrail insanlık suçu işliyor

Filistinli gruplar, İsrail’i işgal altındaki Batı Şeria’da “çocuk cinayetleriyle, insanlık suçu” işlediğini belirtti.
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Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Ahrar Hareketi, İsrail güçlerinin sabah, Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.
Hamas’tan yapılan açıklamada, uluslararası toplum, İsrail’in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçlara sessiz kalmakla, eleştirildi. “Yahudi yerleşimcilerin hükümeti gölgesinde işlenen, siyonistlerin insanlık suçlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.” denilen açıklamada, Filistin halkının bu suçlara karşı tek seçeneğinin “kapsamlı direniş” olduğu vurgulandı. İslami Cihad Hareketi açıklamasında da “İşgal hükümetinin himayesinde halkımıza karşı günlük olarak işlenen suçlar irademizi kıramayacak.” ifadeleri kullanıldı. Direnişçilerin, “soğuk kanlılıkla işlenen suçların” intikamlarını alacağı kaydedildi.
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AA