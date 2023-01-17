Çocuk katili İsrail insanlık suçu işliyor

Filistinli gruplar, İsrail’i işgal altındaki Batı Şeria’da “çocuk cinayetleriyle, insanlık suçu” işlediğini belirtti.

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