Çocuklar ölürken, dünya duruyor

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 4 çocuğun açlıktan ölmesinin “insanlığı korumada uluslararası başarısızlık” olduğunu belirtti.

İsrail, yardım bekleyen Filistinli sivillere de saldırdı: Ölü sayısı 112'ye yükseldi, 760 yaralı var!

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 4 çocuğun açlıktan ölmesinin “insanlığı korumada uluslararası başarısızlık” olduğunu belirtti. Hamas’tan, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da yer alan Kemal Advan Hastanesinde 4 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle ölmesi ve hastanenin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasına ilişkin açıklama yapıldı. Hastanenin hizmet dışı kalmasıyla Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin insani ve tıbbi durumunun daha da kötüleştiği vurgulandı. Açıklamada, “Binlerce hastanın tıbbi bakım ve ilaca erişiminin bulunmaması, 4 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybetmesi, uluslararası toplumun insanlığı Siyonist İsrail’in suçlarından korumada gösterdiği başarısızlıktır” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma çağrı

İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçlara dikkati çekilen açıklamada, “Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM), bu Nazi varlığının (İsrail) Gazze Şeridi’nde, özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgesindeki Filistin halkımıza karşı işlediği soykırım ve etnik temizlik suçunu engellemek için her türlü tedbiri alma konusunda sorumluluklarını ve hukuki görevlerini üstlenmelidir.” ifadesine yer verildi. BM ve ilgili taraflara, “İsrail’in hiçbir ahlaki ve insani standart gözetmeksizin Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta sistematik bir şekilde zorla aç bıraktığı Gazze’nin kuzeyindeki bölge sakinlerine gıda yardımı ulaştırılması için acil harekete geçme” çağrısı yapıldı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, hastanedeki 4 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini, hastanenin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde insani bir felaket yaşanıyor.

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Gazze’ye yardımlar havadan inecek

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’ye yönelik insani yardımları arttırabilmek için havadan yardım indirme sistemi de dahil her seçeneğin masada olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Havadan yardım indirmenin zorlukları olduğunu ve ilk seçenek olmadığını kaydeden Dujarric, BM’nin tercihinin kara yoluyla yardım yapmak olduğunu dile getirdi. Dujarric, yardımları artırmak için daha fazla yol ve giriş noktasının açılmasını talep etti. Gazze içine daha fazla erişim istediklerini belirten Dujarric, “Havadan yardım indirme tercih ettiğimiz seçenek değil ancak her seçenek masada.” dedi.