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1 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Çocukları korumak için tek çözüm ateşkes

01 Eylül 2024, Pazar 15:46
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze’de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkestir.” dedi.

Ghebreyesus, 1 Eylül’de DSÖ ve ortaklarının Gazze’de 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa ulaşmak için çocuk felci aşılama kampanyası başlatacağını dile getirerek, “Kampanya 4 hafta arayla 2 turda verilen 2 doz aşıyı içerecek. Gazze’ye 1,2 milyondan fazla doz çocuk felci aşısı ulaştırıldı ve yakında 400 bin doz daha ulaştırılacak.” dedi.

Tarafların, aşılamanın olacağı bölgelerde çatışmalara “insani ara vereceğini” taahhüt etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ghebreyesus, “Gazze’de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkestir.” ifadesini kullandı.

AA

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