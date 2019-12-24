Çocukları sevindirdiler

Oyuncu Arzum Onan ve manken Azra Akın sosyal medya hesaplarından cezaevlerinde anneleriyle kalan çocuklara dikkat çekti.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Akın, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde anneleriyle tutulan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkardı. Tarafsız Haber Ajansı sitesinde yer alan habere göre, İstanbul’daki bir akvaryumu ziyarete giden çocukların fotoğraflarını Akın’la birlikte Onan da kişisel hesaplarından paylaştı.

“Yavruları Görmezden Gelemeyiz”

Akın, yaptığı paylaşımda “Bu çocuklar cezaevlerinde anneleriyle yaşayan yavrularımız. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruları görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun. Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Her Çocuk Vicdanımızda Kocaman Bir Yara”

Cezaevlerindeki bebeklere dikkat çeken Onan ise fotoğrafların yanına “Türkiye’de cezaevlerinde 800 çocuk, çeşitli suçlardan hüküm giymiş anneleriyle birlikte yaşıyor. Kilitli kapılar ardında, erkenden büyümek zorunda bırakılan her çocuğun sağlığı, beslenmesi, eğitimi ve en önemlisi psikolojisi için doğru şartların sağlanması gerek. Unutmayalım ki, olması gereken şartlarda büyüyemeyen her çocuk vicdanımızda kocaman bir yara olarak yerini alacak” ifadelerine yer verdi.