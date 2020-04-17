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22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çocukların hayatı tehlikede

17 Nisan 2020, Cuma 18:55
BM Genel Sekreteri Guterres, ‘’Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020’de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir’’ ikazında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 dolayısıyla çocukların yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Dünya genelinde neredeyse çocukların tamamının okula gidemediğine dikkati çeken Guterres, bazı okulların uzaktan eğitim sunduğunu ancak herkesin bu imkana sahip olmadığını söyledi. Guterres, internetin pahalı ve yavaş olduğu ülkelerdeki çocukların ise dezavantajlı konumda bulunduğunu vurguladı.

Birçok çocuk yetersiz beslenme ile karşı karşıya

310 milyon öğrenicinin, yani dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık yarısının, günlük düzenli besin kaynağı için okul yemeklerine bel bağladığını ifade eden Guterres, Kovid-19 salgınından önce bile birçok çocuğun kabul edilemeyecek oranda yetersiz beslenme ve büyüme geriliğiyle karşı karşıya kaldığına işaret etti. İnternette maruz kalınabilecek şiddet ve istismara da dikkat çeken Guterres, sosyal medya şirketlerinin çocukların korunması için özel bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Çocuk felci askıda, kızamık durduruldu

Salgın dolayısıyla çocuk felci aşılarının askıya alındığını ve 23 ülkede kızamık aşılarının durdurulduğunu bildiren Guterres, hastanelere aşırı yük bindiği için çocukların sağlık sistemlerine erişimin de azaldığını dile getirdi. Genel Sekreter Guterres, ‘’Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020’de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir’’ değerlendirmesinde bulundu. Rapora göre, geçen yıl aşırı yoksullukla karşı karşıya olan yaklaşık 386 milyon çocuğa salgınla beraber 42 ila 66 milyon yeni çocuk daha eklenebilir. Kovid-19 salgını yüzünden okulların kapandığı 188 ülkede, 1,5 milyar çocuk ve genç de eğitime ara vermek zorunda kaldı.

AA

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