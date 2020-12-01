'Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada devlet kursun'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik oluşturduk. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." dedi.

Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi Aliyev, "Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler." diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." ifadelerini kullandı. AA

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