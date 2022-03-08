Çözüm daha büyük bir savaş değil

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşının sadece diplomasiyle çözüme kavuşabileceğini, daha büyük bir savaşla çözülemeyeceğini belirtti.

Ukrayna’da sivillerin, Rus bombardımanı ve Rus zırhlı araçlarının açtığı ateşte öldüğünü ifade eden Di Maio, “Bu noktada çok açık olmalıyız. Bu savaş, daha büyük bir savaşla çözülemez. Biz bu savaşı, bu krizi diplomasiyle çözüme kavuşturacağız. Biz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i yeniden masaya getirmek ve barışçıl bir yol için bütün uluslar arası toplumla beraber uğraşıyoruz” dedi. Di Maio, Rusya Devlet Başkanı Putin’i masaya çekmek için Rus ekonomisini yaptırımlarla etkilemeye ve “kahramanca” olarak nitelediği Ukrayna halkının direnişini desteklemeye devam etmek gerektiğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.