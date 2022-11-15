Çözüm işgalin sona ermesiyle başlar

Ürdün Kralı 2. Abdullah, “Filistin meselesinin çözümünün işgalin sona ermesiyle başlayacağını” dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinin çözümünün İsrail işgalinin sona ermesiyle başlayacağını, bu konunun önceliklerinin başında geldiğini belirtti. Kral 2. Abdullah, Ürdün Meclisinin ikinci dönem açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin bölgedeki ve dünyadaki hızlı değişimlere ayak uydurarak bölgedeki “öncü” rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi.

Ürdün Kralı, “Ürdün bu öncü rolü kapsamında eskiden olduğu gibi Filistin davasını savunmaya devam edecek ve destekleyici tutumunu sürdürecek. Bu bizim en büyük önceliğimiz ve İsrail işgalinin sona ermesiyle başlayan adil ve kapsamlı bir çözüm ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurmak dışında bunu aşmanın bir yolu yok.” ifadelerini kullandı. Siyasi bir çözüm beklentisinin olmamasının, Filistinlileri ekonomik olarak desteklemekten, meşru haklarını tesis etmek için çalışmaya devam etmekten alıkoymaması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, şunları kaydetti: “Onlara en yakın biz olduğumuz için bölgesel projelerde onları temel ortaklar haline getirmek için çalışacağız. Ötekileştirilmelerini kabul etmeyeceğiz. Ancak ekonomik güçlendirmenin siyasi bir çözümün yerini tutmayacağını da yineliyoruz.”