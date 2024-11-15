Cumhuriyetçiler, Kongre’de de üstünlük elde etti

ABD’de 5 Kasım’da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato’nun ardından Kongre’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu sağladı.
Associated Press’in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler, Senato’da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi’nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Trump, Kongre’de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte, 2026’da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde güçlü şekilde söz sahibi olacak.
AA