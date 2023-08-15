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15 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Dağıstan'da benzin istasyonundaki patlamada 27 kişi öldü

15 Ağustos 2023, Salı 13:09
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, yaptığı yazılı açıklamada, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlamada ölü sayısının 27'ye, yaralı sayısının ise 102'ye çıktığını kaydeden Melikov, "Trajedinin nedenleri açıklığa kavuşturulmaktadır. Kolluk kuvvetleri, sonuçları adaleti ve Dağıstanlıların güvenliğini sağlayacak bir teftiş yürütüyor." dedi.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA

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