Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edildi

Azerbaycan, Karabağ’daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni grupların silah bırakmasıyla Karabağ'daki antiterör operasyonunu durdurduk Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ’ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı: “Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor. Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor. Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.” Haber Merkezi

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