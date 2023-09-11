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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Dağlık Karabağ’daki yollar açılacak

11 Eylül 2023, Pazartesi 00:19
Azerbaycan hükümeti ve Dağlık Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçıların, birisi Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesi arasındaki tek karayolu olan Laçin Koridoru olmak üzere iki karayolu bağlantısını tekrar açmak üzere anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anlaşmalar ilk önce Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress duyuruldu, daha sonra da Azerbaycan tarafından doğrulandı.

Anlaşmanın Bakü’nün on yıllardır süren “Dağlık Karabağ’da Azeri kontrolündeki bölgelere ulaşım hattının açılması” talebini kısmen yerine getirdiği anlaşılıyor.

Armenpress’in aktardığına göre Karabağlı yetkililer, Askeran üzerinden bölgeye Rus ürünleri girmesine izin vereceklerini ifade etti. Armenpress haberinde ayrıca Rus barış gücü ve Uluslararası Kızılhaç komitesi tarafından kullanılan insani yardım hatlarının tekrar açılmasına karar verildiği ifade edildi. Bu kararın blokaj altındaki bölgede yaşanan “ciddi insani sorunlar” nedeniyle verildiği bildirildi.

Haber Merkezi

 

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